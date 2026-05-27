Basket, venerdì sarà il momento della finale provinciale Uisp: Rocco Elout e Speza Team si giocano il titolo

È finalmente arrivato il momento tanto atteso, venerdì 29 maggio, alle 21, andrà in scena, nella palestra di Montepertico, la finale di basket Uisp La Spezia-Val di Magra: a contendersi la vittoria ci saranno Rocco Elout e Speza Team.

La Rocco Elout, guidata dal presidente e figura storica del club Gian Luigi Lungo, è una delle squadre storiche del campionato, concluso quest’anno al primo posto.

La squadra nera, trascinata anche da factotum come Elis Stakaj e Davide Canini, è riuscita a conquistare il primo posto in regular season e a superare i Sarzana Gators per guadagnare anche l’ultimo atto della stagione.

Non sarà facile per gli avversari affrontare “i signori del ferro”, una delle squadre più esperte della competizione

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com