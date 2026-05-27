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Sport

Borghetto, Di Bella non si arrende: “Fa malissimo, ma questa squadra tornerà subito”

Borghetto, Di Bella non si arrende: “Fa malissimo, ma questa squadra tornerà subito”

Generico maggio 2026

C’è tanta amarezza nelle parole di Di Bella al termine della sconfitta per 2-1 contro il Cisano, risultato che condanna il Borghetto alla retrocessione in Seconda Categoria. I granata, avanti nel primo tempo con Di Crescenzo, hanno sprecato diverse occasioni per chiudere la partita prima della rimonta ospite maturata nella ripresa e completata nel recupero con il rigore decisivo di Antonelli.

L’attaccante del Borghetto non nasconde il rammarico per una retrocessione arrivata all’ultima giornata disponibile della stagione.

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