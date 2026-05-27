Borghetto, il 28 maggio torna la “Giornata dello Sport”: le associazioni sportive incontrano gli studenti

Borghetto Santo Spirito. Una giornata dedicata allo sport, all’energia dei giovani e ai valori della condivisione: giovedì 28 maggio, l’area sportiva di via Trilussa ospiterà la “Giornata dello sport 2026”, appuntamento promosso dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni sportive del territorio, all’istituto comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito e con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria.

Istituita con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, l’iniziativa coinvolgerà gli studenti delle scuole cittadine in una giornata ricca di attività, esperienze e momenti di incontro con il mondo sportivo locale.

» leggi tutto su www.ivg.it