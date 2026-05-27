Budget, ds, ritiro, abbonamenti: tanti nodi attendono Stillitano al ritorno in città

Charlie Stillitano è atteso alla Spezia entro giovedì mattina. Il presidente statunitense dello Spezia Calcio rientrerà nella sede di via Melara per quello che dovrebbe essere il primo atto della stagione 2026/27. Poco più di due giorni a Milano per il newyorchese dopo oltre due settimane di assenza dall’Italia seguite alla retrocessione in serie C per gettare le basi della nuova stagione, portando la parola del proprietario Thomas Roberts per cui il ritorno in città non è al momento neanche nel campo del futuribile.

Anche il mercoledì milanese si è chiuso senza alcuna ufficialità. Non è arrivata neanche la separazione con il direttore sportivo Stefano Melissano per cui il destino sembrava segnato dopo le due deludenti campagne acquisti della stagione scorsa. Il dirigente resta legato contrattualmente per un altro anno. Per cambiare direzione tecnica servono soldi, sia per un eventuale rescissione che per convincere un sostituto a prendere in mano una situazione che vede una dozzina abbondante di giocatori dagli stipendi importanti da cedere, un plotone di prestiti al rientro che non garantiscono una base tecnica importante e un calciomercato in entrata da fare con più idee che budget.

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