Caldo: temperature ferragostane, aumentano i soccorsi per crisi psichiatriche

Temperature ferragostane esplose a pochi giorni da un periodo di freddo che aveva imbiancato le cime del nostro appennino e delle Alpi marittime. Gli effetti del caldo sembrano aumentare i casi malessere psichico. Almeno quindici i casi gestiti oggi dal 118 di Genova. si tratta in genere di persone deboli che necessitano di attenzione e cure. Oggi si sono verificati episodi anche a Chiavari e Camogli. Casi diversi uno dall’altro che hanno come comune denominatore l’incapacità di autocontrollo. Ogni caso richiede l’intervento del medico del 118, pubblica assistenza, polizia urbana e carabinieri. I ricoveri presuppongono la necessità di una terapia, anche per evitare, in alcuni casi, gesti autolesionistici.

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