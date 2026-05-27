Candia (Avs): “Pet therapy negli ospedali, finalmente anche in Liguria”

Genova. “La Liguria è in ritardo di dieci anni sulla pet therapy negli ospedali. Adesso, con l’approvazione della nostra proposta in Consiglio regionale, si va a colmare questo vuoto, restituendo dignità ai pazienti e aumentando la qualità dei servizi previsti dal nostro sistema sanitario pubblico. Un segno di civiltà, che sarà possibile solo con lo stanziamento delle risorse necessarie e l’indicazione di regole chiare per migliorare in modo tangibile la qualità della vita di chi è ricoverato nelle strutture ospedaliere”

Selena Candia, capogruppo regionale di Avs, sottolinea l’importanza del provvedimento approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Liguria.

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