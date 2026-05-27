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Eduparty 2026, venerdì 29 dalle 16 a mezzanotte festa al parco urbano Gavoglio

Eduparty 2026, venerdì 29 dalle 16 a mezzanotte festa al parco urbano Gavoglio

lagaccio parco gavoglio

Genova. Torna, venerdì 29 maggio, dalle 16 alle 24, al Parco Urbano Gavoglio, nel quartiere Lagaccio, EduParty 2026, festa di comunità giunta alla sua terza edizione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova e coordinata dai Servizi sociali I Centro Est, nell’ambito dell’azione della Direzione Welfare del Comune di Genova, sostiene il welfare di prossimità come occasione di coesione, partecipazione e inclusione nei quartieri, attraverso il lavoro territoriale e la collaborazione con il privato sociale, il Terzo Settore e la rete istituzionale locale sostenendo percorsi di presidio sociale, attivazione delle comunità e contrasto alle fragilità.

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