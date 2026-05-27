“Estate nei Castelli 2026”: a Finale Ligure musica, teatro, cinema tra Castel Gavone, Forte San Giovanni e Castelfranco

A Finale Ligure nasce “Estate nei Castelli”, il nuovo progetto che per l’estate 2026 unisce Castel Gavone, Forte San Giovanni e Castelfranco in un unico calendario diffuso di spettacoli, concerti, cinema, incontri culturali, mostre ed esperienze immersive.
La rassegna, realizzata in collaborazione con Musei Nazionali Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, Centro Storico del Finale, MUDIF – Museo Diffuso del Finale, MAF – Museo Archeologico del Finale, associazioni culturali e operatori del territorio, propone un programma che intreccia valorizzazione del patrimonio storico e nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura.