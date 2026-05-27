Il folgorio della coscienza

“Chi controlla il passato controlla il futuro; chi controlla il presente controlla il passato” afferma George Orwell nel celeberrimo 1984. È indubitabile che l’intuizione orwelliana intendesse denunciare l’azione progettata e realizzata da un potere, estraneo e superiore all’individuo, eppure dallo stesso realizzato e sul medesimo esercitato. L’analisi del geniale scrittore britannico è, a mio avviso, di una lucidità e di una lungimiranza abbacinanti, non solo per la preveggenza visionaria, ma anche per aver colto un nodo carsico nella questione, proprio assegnando alla vittima il doppio ruolo coincidente di soggetto e grande fratello, cioè carnefice. È evidente che la riflessione orwelliana sia rivolta al sistema di potere al quale l’umanità intera si è, più o meno consapevolmente, consegnata; una struttura di controllo che dovrebbe proteggere e liberare e che, come sempre accade, quando l’uomo si consegna a enti alieni e comunque ritenuti superiori, secondo una logica che rimanda al rovesciamento dei termini di predicazione di Feuerbach, questi stessi lo alienano da sé esautorandolo e annichilendone libertà e responsabilità. Formidabile e gravida prospettiva che, almeno in questa sede, lasciamo come appunto concettuale ai margini delle prossime righe ma che, mi sembra evidente, ne risulta fondamento. La questione potrebbe porsi in questi termini: è possibile riconoscere il medesimo fenomeno e le identiche conseguenze nelle microscopiche relazioni dell’individuo con se stesso tanto da, conseguentemente, riscontrarle manifeste nel macroscopico mondo del potere, che sia religioso, etico, politico o economico? L’interrogazione è, in qualche misura, retorica, sono infatti convinto che una delle più interessanti descrizioni dell’essere umano possa essere quella di “animale consapevole di sé e della propria paura”. Ogni essere vivente è in grado di avvertire un pericolo, ma a livello meccanico, contingente, al fine di attivare una serie di reazioni preventive che possano proteggerlo, non è di questo genere di paura che scrivo, questa non è responsabile, è figlia della selezione naturale e dell’istinto di sopravvivenza, anche l’essere umano ne è fornito. Mi riferisco, piuttosto, a quella sensazione tragica, per dirla con Nietzsche, che abitava l’uomo pre-socratico e che tutto il cammino successivo dell’uomo occidentale ha tentato di risolvere, negare, camuffare. Non abbiamo spazio per differenziare il tragitto dell’uomo occidentale rispetto a quello di frequentatori di diverse prospettive, ma credo che la radice, indicata in queste poche righe, possa essere riconosciuta universalmente.

Introduciamoci, allora, nel cuore della questione: credo che l’essere umano, proprio perchè dotato della possibilità di interrogarsi sul senso del proprio esistere e di libero arbitrio, con tutti i limiti credo abbastanza evidenti, sia stato abitato dal senso tragico del proprio esser-ci e abbia affinato modi e prospettive in grado di nascondergli l’orrore dell’abisso che è in lui. Tale procedimento, paradossalmente, mentre si poneva come una possibilità per superare il pericolo, lo ha di fatto regredito a un livello inferiore; ora non ha più paura, certo, ma esattamente come gli altri componenti del tutto, perchè ha rinunciato alle proprie più intrinseche possibilità. “Se sono convinto che il pericolo non esista, se il senso del mio incedere è il contingente, se il fine del mio agire è già deciso sia a livello etico che teleologico, allora non ha più senso aver paura”, questo, in estrema sintesi, lo sviluppo del pensiero. Ma nel suo incedere tra la penombra crepuscolare del non voler vedere, accade l’inatteso, accade, semplicemente, prima o poi, a chiunque, improvvisamente ecco che a sconvolgere il peregrinare vigliacco e sereno sopravviene il folgorio della coscienza. La selva oscura dell’assenza e dell’inautenticità, si illumina, rivelando la radura nella quale tutto si disvela, ma è solo un istante, la luce inattesa, così come è sopraggiunta, si allontana lasciando dietro di sé il segno del suo passaggio e della coscienza sorpresa del viandante. Così descritto il momento potrebbe non essere riconosciuto, eppure è accaduto a tutti di avvertire il destabilizzante presentificarsi di una sorta di voce interiore, un bisbiglio che non si può negare, che sussurra come “eco lunga e tenebrosa”, ti costringe a sostare, a voltarti, a ripensare al tragitto lasciato alle spalle, a riflettere su dove sei diretto, a prendere coscienza di chi sei e di chi stai divenendo.

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