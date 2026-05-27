Karate, lo Shorin fa il pieno di medaglie al “Memorial Gianfranco D’oca”

Lo Shorin Karate fa il punto sulla propria partecipazione al sesto “Memorial Gianfranco D’oca”, competizione di karate incentrata sulla specialità delle forme (kata) tenutasi sabato scorso al palazzetto dello sport della Spezia. La scuola spezzina guidata dal maestro Luigi Viani, che ha partecipato con un gruppo di atleti tra i 7 e gli 11 anni, ha visto i propri giovani allievi salire sul podio in tutte le categorie in cui hanno gareggiato, portando a casa quattro ori, tre argenti e tre bronzi. Nella categoria fino a 7 anni, cintura bianca, la Shorin ha raccolto quattro medaglie: oro per Huaijin Cheng, argento per Luna Geria, bronzo per Serena Garofalo e Tommaso Carlucci. A seguire ecco la categoria 8/9 anni, cintura gialla arancio, dove Melissa Fiore, superate varie eliminatorie, in finale si è aggiudicata l’oro; bronzo per Agata Giorgi. Quindi la numerosa categoria 8/9 anni cinture verdi e blu: qui Bianca Taurchini, passate indenne tutte le eliminatorie grazie a un kata Shotokan heian sandan eseguito in maniera eccellente e con notevole valore tecnico, è approdata alla finale, incontrando il compagno di palestra Flavio Calderone, che si cimenta sia nel combattimento che nelle forme; vittoria finale per Taurchini, argento per Calderone; Shorin anche il bronzo, al collo di Carlotta Pecoraro.

Nella categoria 10/11 anni la Shorin ha conseguito la medaglia d’oro con Kelvin Cheng, quella d’argento con Christian Porrini e il bronzo con Evelyn Haxhia. Malgrado buone prove non sono riusciti ad andare a medaglia Edoardo Graziani, Thomas Pierleoni e Maira Piscitelli, plurimedagliata sia nel kata che nel kumite nelle recenti competizioni.

Al termine della manifestazione si è tenuta la premiazione delle prime tre società, con consegna delle coppe: al terzo posto si è classificata la Pro Recco Genova, secondo posto per la Samurai Viareggio, primo per lo Shorin.

“Si chiude una stagione sportiva da incorniciare che ha visto i nostri giovanissimi atleti spezzini guidati dal maestro Luigi Viani della Uisp fare incetta di medaglie d’oro e di piazzamenti. Un ringraziamento va ai genitori che in quest’ultima manifestazione hanno partecipato con entusiasmo ad ogni eliminatoria e finale, un grande supporto che rende le nostre vittorie ancora più belle”, commentano dallo Shorin.

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