La finale del Premio Strega Giovani sbarca al Cep, Salis: “La cultura deve essere ovunque”

Genova. “La cultura deve essere ovunque e le opportunità devono esserci per tutti. Per questo è importante portare qui questo premio – e ringrazio di cuore tutte le realtà che hanno creduto in questo percorso condiviso – per parlare ai giovani in un momento in cui troppe volte diciamo che le nuove generazioni non hanno mai tempo, che sono assorbite dal mondo digitale. La lettura è uno strumento democratico per conoscere il mondo: occorre prendersi del tempo per leggere storie in cui potersi riconoscere, per immaginare”.

Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, oggi pomeriggio al PalaCep, alla cerimonia di premiazione del Premio Strega Giovani 2026. Il premio è stato vinto da Michele Mari con il romanzo “I convitati di pietra”.

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