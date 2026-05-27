L’oggetto misterioso Shagaxle operato al ginocchio. Ha un contratto fino al 2028

Ha concluso i suoi primi mesi da spezzino sotto ai ferri, Hamse Shagaxle. L’oggetto misterioso arrivato nel mercato di gennaio da svincolato per giocare appena 17 minuti, buttato nella mischia nell’inutile finale della partita di Modena, si è operato quest’oggi a Firenze per una regolarizzazione meniscale esterna del ginocchio. Un intervento con esito positivo, che porterà il ventunenne a proseguire ora con il percorso di recupero presso il Centro Fisiokinesiterapico Aullese.

Avvolto nel mistero il futuro di questo ragazzo, a cui lo Spezia del direttore sportivo Stefano Melissano ha fatto firmare un contratto fino al 2028. Ci sarà anche lui da piazzare nel mercato di quest’estate. E, forte di un regime da svincolato fino a febbraio e di ben 17 minuti in Serie B, per il successore di Melissano non sarà semplice riuscire a cederlo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com