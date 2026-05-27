Maldive, rogatoria della procura italiana alle autorità locali: “Mandateci attrezzature e GoPro”

Genova. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale nell’ambito dell’indagine sulla morte di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, di Federico Gualtieri e di Gianluca Benedetti, i cinque sub morti durante un’immersione in grotta lo scorso 14 maggio. Nel frattempo si attendono notizie sui funerali, che con tutta probabilità dovrebbero essere organizzati tra sabato e lunedì.

La rogatoria è finalizzata a consentire ai pm della procura di Roma, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, di fare chiarezza su quanto è avvenuto sott’acqua. La richiesta è quella di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere non solo gli atti di indagine effettuati sino a oggi, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l’immersione, individuate e portate in superficie dal rescue team di Dan Europe con il recupero delle salme. La procura potrebbe anche chiedere la telecamera GoPro utilizzata dalle vittime, o quantomeno i filmati in essa contenuti: l’analisi potrebbe dare informazioni fondamentali per capire cosa sia davvero successo nella grotta di Dhevana Kandu.

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