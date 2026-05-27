COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Maldive, rogatoria della procura italiana alle autorità locali: “Mandateci attrezzature e GoPro”

Maldive, rogatoria della procura italiana alle autorità locali: “Mandateci attrezzature e GoPro”

monica monfalcone e giorgia sommacal

Genova. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale nell’ambito dell’indagine sulla morte di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, di Federico Gualtieri e di Gianluca Benedetti, i cinque sub morti durante un’immersione in grotta lo scorso 14 maggio. Nel frattempo si attendono notizie sui funerali, che con tutta probabilità dovrebbero essere organizzati tra sabato e lunedì.

La rogatoria è finalizzata a consentire ai pm della procura di Roma, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, di fare chiarezza su quanto è avvenuto sott’acqua. La richiesta è quella di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere non solo gli atti di indagine effettuati sino a oggi, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l’immersione, individuate e portate in superficie dal rescue team di Dan Europe con il recupero delle salme. La procura potrebbe anche chiedere la telecamera GoPro utilizzata dalle vittime, o quantomeno i filmati in essa contenuti: l’analisi potrebbe dare informazioni fondamentali per capire cosa sia davvero successo nella grotta di Dhevana Kandu.

» leggi tutto su www.genova24.it