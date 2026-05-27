Morta a 32 anni dopo il vaccino AstraZeneca: braccio di ferro tra pm e giudice, che di nuovo ordina di indagare ancora

Genova. Se non uno scontro aperto, è quantomeno un braccio di ferro molto serrato questo che da alcuni mesi sta rimbalzando tra il nono e il decimo piano di palazzo di Giustizia, nel dettaglio tra il pm Giuseppe Longo e la gip Angela Nutini.

Per la seconda volta la giudice ha infatti chiesto alla Procura di approfondire le indagini sulla morte di Francesca Tuscano, l’insegnante di 32 anni deceduta il 4 aprile 2021 per una trombosi cerebrale, due settimane dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo aveva chiesto una prima volta l’archiviazione, sostenendo che non ci poteva essere responsabilità del personale medico sanitario che l’aveva vaccinata, ma i famigliari si erano opposti chiedendo di indagare ancora.

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