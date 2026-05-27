“Ottobre Paganini”, Genova celebra il suo genio e annuncia una nuova rassegna culturale

Genova. Nel 186° anniversario della morte di Niccolò Paganini, scomparso a Nizza nel 1840, Genova rende omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri con una giornata paganiniana, organizzata dagli Amici di Paganini in collaborazione con OPA – Orchestra Paganini e EPR – Paganini European Routes, che si concluderà questa sera alle 21 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, con il concerto del violinista ucraino Vadim Brodsky, erede della leggendaria scuola russa di David Oistrach.
La ricorrenza di oggi diventa anche l’occasione per annunciare la nascita di Ottobre Paganini, la nuova rassegna d’autunno che, con la regia del Comune di Genova, vedrà per la prima volta tutti gli attori del territorio collaborare in modo integrato e sinergico.