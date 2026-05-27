Pallavolo U13 tre contro tre, i ragazzi della Futura campioni territoriali

Grande soddisfazione per la Futura Avis Adas Mobile di Ceparana che, nell’ultima tappa del campionato territoriale Under 13 maschile 3×3 di pallavolo, ha conquistato il titolo di campione territoriale. Alla premiazione era presente anche il presidente territoriale Flavio Federici, che ha consegnato alla società il gagliardetto celebrativo; sono state altresì assegnate medaglie ai giovani atleti reduci dal successo. A complimentarsi loro anche la società di appartenenza: “Abbiamo conquistato il titolo territoriale Under 13 3×3 con la squadra Blu, protagonista di un bellissimo percorso culminato con la vittoria del campionato – dicono le coach Chiara Barletta e Rebecca Rapalli -. Anche la squadra Gialla ha affrontato questa esperienza con grande impegno ed entusiasmo, dando ai più piccoli la possibilità di crescere e mettersi alla prova. Ora lo sguardo è rivolto ai regionali del weekend del 13-14 giugno, pronti a vivere un’altra importante sfida tutti insieme”.

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