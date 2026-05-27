Presentato il quarto Forum del commercio internazionale, sarà a Milano il 23 ottobre

Genova. In un contesto segnato da profonde trasformazioni geopolitiche, tensioni commerciali, nuove barriere tariffarie e crescente complessità normativa, il commercio internazionale è tornato al centro delle scelte strategiche di imprese e istituzioni. È in questo scenario che nasce e cresce il Forum del Commercio Internazionale: uno spazio di confronto capace di mettere in relazione visioni, competenze ed esperienze diverse attorno ai grandi temi che stanno ridefinendo gli scambi globali.

Giunto alla sua quarta edizione, il Forum si è progressivamente affermato come il più importante evento italiano dedicato al commercio internazionale, alle politiche commerciali europee, alla compliance, alla sicurezza economica e agli equilibri geopolitici mondiali, consolidando un posizionamento distintivo fondato su contenuti di alto profilo, credibilità scientifica e capacità di creare relazioni di valore.

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