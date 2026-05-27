Rapallo: “La giunta ha scoperto che occorre informare sui divieti di balneazione”

Da Andrea Carannante capogruppo consigliare in Rapallo (i divieti sono stati revocati martedì 26 ndr)

Fa quasi sorridere, se non fosse una cosa seria, leggere la Determina n. 546 del 27 maggio 2026 del Comune di Rapallo.

Dopo anni di fogli A4 plastificati, cartelli improvvisati e avvisi attaccati con lo scotch sulle spiagge cittadine, il Comune scopre improvvisamente la “sicurezza balneare urgente”. E la scopre solo dopo le prescrizioni della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. La determina è clamorosa perché il Comune scrive nero su bianco che la mancata segnalazione può esporre l’ente a “responsabilità civili e penali”, oltre a possibili interventi e sanzioni della Capitaneria. Tradotto: il Comune ammette ufficialmente che fino ad oggi la gestione delle informazioni e della sicurezza sulle spiagge era talmente carente da poter creare perfino problemi di responsabilità.

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