Rapallo: Naso rosso Day, a sostegno della clownterapia terapeutica

Da I Volontari clown di Vip Camuggi
22ª Giornata Nazionale del naso rosso.
I volontari clown di Vip Camuggi saranno domenica 31 maggio a Rapallo presso il Chiosco della
Musica dalle 10 alle 22, per cercare nuovi volontari e diffondere il pensiero positivo in una atmosfera
carica di colori, gioia e solidarietà. Tra spettacoli, parata musicale, truccabimbi e bolle giganti, è
possibile acquistare i biglietti della “lotteria del naso rosso”, a sostegno dei progetti di clownterapia
nel levante ligure e i progetti nazionali della federazione di volontariato clown “ViviamoInPositivo Vip Italia Odv”