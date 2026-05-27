Rapallo: Naso rosso Day, a sostegno della clownterapia terapeutica

Da I Volontari clown di Vip Camuggi

22ª Giornata Nazionale del naso rosso.

I volontari clown di Vip Camuggi saranno domenica 31 maggio a Rapallo presso il Chiosco della

Musica dalle 10 alle 22, per cercare nuovi volontari e diffondere il pensiero positivo in una atmosfera

carica di colori, gioia e solidarietà. Tra spettacoli, parata musicale, truccabimbi e bolle giganti, è

possibile acquistare i biglietti della “lotteria del naso rosso”, a sostegno dei progetti di clownterapia

nel levante ligure e i progetti nazionali della federazione di volontariato clown “ViviamoInPositivo Vip Italia Odv”

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