Rapallo, ‘Santa’: teatro contro la solitudine: “AttivaMente” dà voce agli over 65

A Rapallo e Santa Margherita Ligure il teatro viene usato non come semplice occasione di spettacolo, ma come strumento di benessere, relazione e contrasto alla solitudine. È questo il senso di “AttivaMente”, il progetto promosso dall’associazione ScenAperta e rivolto in particolare alla popolazione over 65, che si è concluso anche quest’anno con due momenti di restituzione pubblica nei due territori. Federico Ortona, che ne racconta l’impianto e lo sviluppo, insiste su un punto preciso: “Più che un laboratorio teatrale, AttivaMente si configura come un percorso di benessere globale, in cui il teatro diventa strumento educativo, relazionale e sociale”.

Il cuore del progetto sta nei tre assi che lo sorreggono: memoria, movimento e relazioni. Il teatro, in questa impostazione, non è il fine ma il mezzo, perché serve “a stimolare le funzioni cognitive e motorie, sostenere la creatività e, soprattutto, contrastare l’isolamento favorendo la costruzione di legami significativi”. È una visione che ScenAperta colloca dentro un’idea ampia di salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale, dove il lavoro teatrale si intreccia con attenzione al corpo, alla memoria, all’ascolto e alla relazione.

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