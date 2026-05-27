Rapallo: sicurezza reale e percepita, Ricci replica all’opposizione

Rapallo è una città insicura? La città in genere la percepisce tale. Colpa anche di chi prende fischi per fiaschi e divulga news, specie sui social ma non solo. Certo esistono aggressioni, di varia gravità, mai tali da assurgere a notorietà nazionale. Un errore è non renderle note, cercare di minimizzare, come avviene per le intossicazioni etiliche di minorenni, anziché cercare di individuare chi serve loro da bere e mettere in allarme i genitori su possibili rischi che gli adolescenti possono correre. Chi segue la cronaca locale sa che tutto questo avviene in tutti maggiori centri della Riviera. Sempre in maniera minore rispetto ai casi cui quotidianamente la cronaca nazionale racconta là dove i problemi si risolvono col coltello.

L’argomento è stato discusso questa sera nel corso del Consiglio comunale grazie ad una mozione presentata ed illustrata dal consigliere Andrea Carannante. Hanno approvato la mozione, spiegandone i motivi, i consiglieri Francesco Angiolani e Pier Giorgio Brigati (assenti nella minoranza Andrea Annichiarico, Armando Ezio Capurro e Gaia Mainieri; nella maggioranza Lisa Canale d Elisabetta Lai).

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