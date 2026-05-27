Rezzoaglio: inaugurati interventi di viabilità, turismo e sicurezza con fondi Psr

Rezzoaglio. Si è svolta oggi a Rezzoaglio l’inaugurazione di una serie di interventi realizzati grazie alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale, opere dedicate al miglioramento della viabilità rurale, alla valorizzazione del territorio montano e allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree interne liguri.

All’incontro hanno partecipato, oltre all’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana, il consigliere regionale Sandro Garibaldi e il sindaco di Rezzoaglio Massimo Fontana.

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