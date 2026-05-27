Sanità, venerdì di protesta a Genova: il presidio al Galliera e le proposte per l’assistenza domiciliare

Genova. In vista dello sciopero generale indetto per il prossimo 29 maggio, le sigle del sindacalismo di base e diverse realtà associative cittadine si coordinano per denunciare il progressivo smantellamento delle strutture sanitarie locali e avanzare soluzioni concrete a tutela delle fasce più deboli della popolazione- La giornata di venerdì 29 maggio 2026 vedrà un’importante convergenza delle forze del sindacalismo di base a Genova, con una manifestazione centrale indetta dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) Sanità Genova. L’appuntamento principale è fissato per le ore 10 con un presidio organizzato davanti all’ospedale Galliera.

La scelta del luogo non è casuale: i promotori denunciano con forza i tagli al personale, la progressiva riduzione dell’operatività e delle risorse economiche che stanno mettendo in grave difficoltà le prestazioni sanitarie destinate ai cittadini, culminati da ultimo nel trasferimento della funzione del centro trasfusionale. Le ragioni della mobilitazione investono una piattaforma di rivendicazioni molto ampia, che unisce temi nazionali a urgenze prettamente locali.

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