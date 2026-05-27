‘Santa’: stoffe, ricami e tessuti come forme di arte: l’intelligenza artigianale

A Santa Margherita Ligure prende il via sabato 30 maggio alle 17.30, a Spazio Aperto in via dell’Arco 38, il ciclo di incontri “Tessere universi”, promosso dalla Fondazione Il Mondo. Ad aprire la rassegna sarà Danièle Sulewic, collaboratrice storica del Teatro della Tosse di Genova, con un intervento dedicato a stoffe, ricami e tessuti come forme di arte, intelligenza artigianale e racconto del mondo.

L’iniziativa nasce dall’idea di superare la visione riduttiva del cucito e del ricamo come semplici hobby femminili, per restituire a queste pratiche il loro valore culturale, artistico e persino sociale. Proprio da qui partirà il racconto di Sulewic, che ripercorrerà il proprio legame con le stoffe fin dall’infanzia, i viaggi compiuti per studiare ricami e tradizioni tessili in luoghi diversi, da Gerusalemme a Zagabria, dal Messico al nord del Vietnam, e il lavoro sviluppato nel teatro, a partire dalla lunga collaborazione con Emanuele Luzzati iniziata nel 1974 al Teatro della Tosse. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Sanguineti.

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