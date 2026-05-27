Skymetro, il Comune restituisce 27 milioni anticipati dal ministero e riparte la polemica

Genova. È ancora polemica sul no allo Skymetro della giunta Salis. Oggi in commissione consiliare a Tursi è stata discussa una variazione di bilancio in cui, tra l’altro, emerge che il Comune restituirà 27 milioni di euro anticipati dal ministero dei Trasporti per l’infrastruttura in Valbisagno. Si tratta del residuo dei 39,8 milioni che erano stati trasferiti all’ente, al netto delle risorse spese per la progettazione su cui – come chiarito già l’anno scorso e come risultava dalla delibera dello scorso dicembre – non verrà avanzata alcuna pretesa da Roma.

“È la certificazione del fallimento di una promessa elettorale e l’ennesimo schiaffo a un intero quadrante della città – scrive l’opposizione in una nota congiunta -. Un atto che mette nero su bianco la perdita di ingenti fondi che, secondo quanto dichiarato solo un anno fa in campagna elettorale, avrebbero dovuto essere salvati e dirottati su opere alternative per la mobilità della vallata. Hanno mentito sapendo di mentire”.

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