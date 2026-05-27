Trasporto pubblico, sulle pagine social di Atc informazioni ferme da mesi. Così come le pagine in inglese sul sito

Pagine social non aggiornate, orari in inglese fermi al 2025, informazioni discordanti sui servizi turistici e comunicazioni difficili da comprendere per i visitatori stranieri. È la situazione segnalata da un lettore (e facilmente riscontrabile al momento della pubblicazione dell’articolo cliccando sulle parole in blu, linkate alle pagine in questione) in merito ai canali informativi di Atc Esercizio, una criticità che, insieme a quelle dovute alla carenza di organico e alle problematiche riscontrate con le ditte in subappalto, creano disagio non solo ai cittadini ma anche ai molti turisti che utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere la città e le principali destinazioni del territorio.

La segnalazione punta l’attenzione soprattutto sull’assenza di aggiornamenti nei canali ufficiali dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Le pagine social istituzionali, utilizzate normalmente per comunicare variazioni di servizio, scioperi o emergenze, risultano infatti ferme da mesi. La pagina Facebook di Atc Esercizio, così come i profili Instagram e X, riporano gli ultimi aggiornamenti risalenti al novembre 2025.

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