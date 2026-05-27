Uno studio e un torneo di “Football-in” a Pra’ per sostenere i bisogni degli adolescenti

Genova. Sport, condivisione e inclusione si incontrano sul campo a 5 dell’Asd Praese. Sabato 30 maggio, dalle ore 10 alle 13, andrà in scena il torneo di Football-in, un evento promosso da Tag Teen Agency, il progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A rendere la mattinata ancora più speciale sarà la partecipazione straordinaria di una rappresentanza di atlete e atleti professionisti.

Nato all’interno del progetto “Controregole”, promosso da La Giostra della Fantasia – ente capofila di TAG Teen Agency – il Football-in è una versione rivisitata del calcio a 5, fortemente ispirata ai principi del Baskin.

» leggi tutto su www.genova24.it