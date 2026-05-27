Volontariato italiano in Africa, a Genova dal 3 al 5 giugno il convegno Spera 2026

Genova. Dal 3 al 5 giugno Genova ospiterà, con il sostegno tra gli altri, di Regione Liguria, il Convegno ‘SPeRA – Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa’, il principale appuntamento nazionale dedicato al volontariato italiano impegnato nel continente africano. L’edizione 2026 avrà un format internazionale e diffuso, collegando contemporaneamente Genova (palazzo Tursi e sede di Confindustria) Bologna, Roma, Nairobi e Addis Abeba in un’unica rete di confronto e collaborazione. All’apertura del convegno in programma a Genova parteciperà anche Marco Riccardo Rusconi, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Per tre giorni associazioni, istituzioni, università, Chiesa e imprese condivideranno esperienze, criticità e strategie comuni con l’obiettivo di rafforzare una cooperazione italiana in Africa sempre più coordinata, concreta ed efficace.

» leggi tutto su www.genova24.it