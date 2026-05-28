Al Ducale una festa per gli 80 anni del voto delle donne. Salis: “Una conquista e un’evoluzione”

Genova. Palazzo Ducale ha dedicato un pomeriggio alle giovani donne che quest’anno voteranno per la prima volta. Il Salone del Maggior Consiglio ha ospitato l’evento “Libere di scegliere: 80 anni di voto delle donne. Le radici e le ali della democrazia in Italia”, promosso dal Comune di Genova in occasione dell’80° anniversario del primo suffragio femminile nel nostro Paese.

All’iniziativa hanno partecipato la sindaca di Genova, Silvia Salis, l’assessora alle Pari Opportunità, Rita Bruzzone, Roberta Pinotti, già prima ministra donna della Difesa, Marta Vincenzi, prima donna sindaca di Genova, insieme alle rappresentanti del CIF e dell’UDI Genova APS. Sono, inoltre, intervenute, in collegamento da remoto, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e con un videomessaggio, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

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