“Amici x Marie” ad Alassio: raccolti oltre 24 mila euro per la piccola Marie Gandolfo

Alassio. Oltre 24 mila euro sono stati raccolti in occasione della serata benefica “Amici x Marie”, svoltasi domenica 17 maggio in Piazza Partigiani ad Alassio. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici di Padre Hermann con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio e il supporto di numerose realtà e persone di Alassio e della Riviera, è stata promossa a sostegno della piccola Marie Gandolfo, colpita da una grave malattia, e della sua famiglia, originaria di Alassio e molto benvoluta in città.

Nel dettaglio, l’importo complessivo di 24.255,00 euro è stato raggiunto grazie agli incassi dell’Associazione Amici di Padre Hermann, della Società di Mutuo Soccorso di Moglio, presente con Moglio Revolution, ai proventi raccolti dalla SOAMS di Solva e alla donazione del gruppo “Arancione” della storica Festa dei Colori.

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