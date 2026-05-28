Amt: “Taglio corse, i disservizi si stanno estendendo anche nel Tigullio”

Da Segreteria Usb Trasporti

La scrivente Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato – Comparto Trasporti esprime profonda e crescente preoccupazione per la grave situazione in cui versa il servizio di trasporto pubblico locale gestito da AMT, oltre alle decine di corse che saltano ogni giorno a Genova nel servizio urbano i disservizi si stanno allargando a macchia d’olio ai bacini della Valpolcevera (Genova Bolzaneto, Pontedecimo, Isoverde) e del Tigullio (Sestri Levante, Moneglia,Casarza e relative frazioni ) E la situazione peggiora giorno per giorno.

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