Calcio, Savona. Milani rilancia: “Faremo una squadra forte, club ha poco da rimproverarsi”

Per il Savona, il boccone amaro della sconfitta in finale playoff, 3 a 1 contro il Vallescrivia, è difficile da digerire. Anche perché nel primo tempo il Savona aveva dimostrato di poter fare molto male agli orange. Una ripresa non all’altezza – e un po’ di sfortuna – hanno precluso ogni sogno di ripescaggio in Eccellenza. Il presidente Alain Milani parla della rosa, forte ma forse con poca personalità, dell’imminente fusione col Legino e delle novità societarie. Rimarranno tre soci: Milani, Mirko Grasso e Adamo Agostino. Riconosce anche alcuni errori del club nella prima parte della stagione. Rende merito all’Albissole e ringraziando i tifosi biancoblù rilancia in vista del prossimo campionato.

Presidente, mister Sapero e il ds Barone sono andati giù duri dopo la sconfitta col Vallescrivia. Cosa ne pensa?

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