Camogli: consegna della Costituzione ai 18enne, presenti i nonni, un successo

L’idea di consegnare il testo della Costituzione ai diciottenni alla presenza dei nonni nati nel 1946, e quindi coetanei della Repubblica, è stata di Paolo Terile presidente del Consiglio comunale di Camogli. Ed è stata un successo. Sala gremita del Consiglio comunale gremita. Sentita la partecipazione. I diciottenni a Camogli sono 49 e 89 i loro nonni invitati; due numeri che dicono molto.

Presenti il sindaco Giovanni Anelli con la giunta e diversi consiglieri comunali tra cui Italo Mannucci e Giuseppe Maggioni della minoranza. Il parroco don Danilo Delle Piane, rappresentanti di Capitaneria di Porto, Carabiniei, Polizia locale. L’orazionee ufficiale di Pier Giorgio Vinai direttore generale di Anci Liguria, presenti anche il vicepresidente di Anci Liguria Luca Petralia e il vicedirettore Natale Gatto. Tema svolto da Vinai: le “Madri Costituenti 1946-2026”: ventino donne che, elette Assemblea Costituente nel 1946, parteciparono alla scrittura della Costituzione, cui a Camogli, su richiesta dell’Anpi, intitolerà il belvedere in località Case Rosse.

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