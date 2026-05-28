Cinque Terre: “Volastra da bere”, rassegna dedicata ai vini del territorio

Dall’ufficio stampa di “Volastra da bere”
Domenica 31 maggio Volastra ospiterà la quarta edizione di “Volastra da Bere”, la rassegna promossa dall’Associazione Viticoltori delle Cinque Terre con il sostegno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dedicata ai vini del territorio e al lavoro dei produttori che continuano a coltivare i terrazzamenti affacciati sul mare.
Dalle 18 alle 21 il piccolo borgo sopra Manarola si trasformerà in un itinerario diffuso tra carruggi, terrazze panoramiche, cantine e scorci sul mare, accogliendo oltre venti produttori locali in un percorso di degustazione e racconto dedicato alla viticoltura delle Cinque Terre.