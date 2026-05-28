Concessioni Marinella: revocato dalla procedura di gara il lotto ex Alfa Diana

Con determina firmata ieri dal dirigente Mugnani il Comune di Sarzana ha revocato in autotutela il lotto numero 8 della procedura pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a Marinella. La decisione riguarda l’ex stabilimento balneare Alfa-Diana e arriva a pochi giorni dalla scadenza del bando per l’affidamento lotti destinati ad attività turistico-ricreative. Dodici in partenza ma ora ridotti a dieci dopo che in precedenza era stato eliminato anche quello relativo all’ex Ambra.

La determina dispone infatti l’esclusione del lotto SB8 dalla gara avviata con il precedente provvedimento del 27 aprile scorso, motivando la scelta con “sopravvenute mutazioni dello stato di fatto” dell’area e con l’esistenza di criticità emerse nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Capitaneria di Porto e dagli uffici competenti. Nel documento si fa riferimento in particolare a un verbale di sequestro eseguito il 19 maggio dalla Guardia Costiera presso l’ex stabilimento “Alfa-Diana”, oltre a un successivo sopralluogo congiunto svolto il 22 maggio. Durante le verifiche sarebbero state accertate “la mancata demolizione di alcune opere già indicate nella precedente determina numero 112 del 24 aprile” e “difformità di funzioni ed edilizie dell’immobile principale ricadenti sulla corretta procedura aperta di concessione demaniale”.

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