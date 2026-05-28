Contship potenzia i servizi trucking: aggiunti nuovi mezzi alla flotta driveMybox

Entro la prima metà di giugno 10 nuovi mezzi di ultima generazione entreranno in servizio nella flotta driveMybox, portando così a 70 il numero di trattori di proprietà del gruppo Contship. DriveMybox è la società del Gruppo Contship dedicata ai servizi di trucking, con l’obiettivo di completare e rafforzare l’offerta intermodale e logistica del Gruppo nel trasporto container. Attraverso una rete di collegamenti stradali capillare e affidabile, driveMybox contribuisce a garantire continuità operativa, flessibilità ed efficienza lungo l’intera catena del trasporto. L’investimento intende rafforzare la capacità di trasporto su gomma lungo le principali direttrici nazionali che collegano i porti italiani agli inland hub del Nord Italia, upportando le attività di terminalizzazione integrate nella rete intermodale del Gruppo. I nuovi veicoli Euro VI integrano tecnologie avanzate per migliorare efficienza operativa, sostenibilità e sicurezza: i sistemi di bordo di ottimizzazione consumi, il cambio automatizzato evoluto e i dispositivi di assistenza alla guida contribuiscono infatti a ridurre consumi ed emissioni, migliorando al tempo stesso le performance operative. Sul fronte sicurezza, invece, i mezzi sono dotati di sistemi ADAS avanzati conformi alla normativa europea GSR, tra cui l’Intelligent Speed Assistance (ISA) per il controllo dei limiti di velocità, radar frontale e telecamere perimetrali per supportare il conducente nelle fasi operative. “L’investimento nei nuovi mezzi rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo delle attività di trucking, componente strategica dell’offerta integrata del Gruppo e strettamente connessa alle attività terminalistiche e intermodali del Gruppo. Rafforzare la capacità di trasporto significa poter rispondere con maggiore flessibilità alle esigenze del mercato, mantenendo al centro sicurezza, sostenibilità e qualità del lavoro per i nostri autisti grazie all’impiego di mezzi dotati delle più avanzate tecnologie di guida” ha commentato Tommaso Ferrario, general manager di driveMybox. “Il modello driveMybox combina una flotta proprietaria con una rete consolidata di partner attivi nell’area del Nord e Centro Italia, per un totale di circa 350 mezzi coordinati. Questo network ci consente di garantire continuità operativa, flessibilità nella gestione dei flussi e una risposta più efficiente ai picchi di domanda, mantenendo al tempo stesso un presidio diretto sulla qualità del servizio”, ha aggiunto Cristiano Pieragnolo, Chief Commercial Officer di Contship. “Da maggio abbiamo inoltre avviato un percorso di integrazione organizzativa che ha portato all’unificazione del Team Operations Truck all’interno di un’unica struttura dedicata. Un assetto pensato per migliorare coordinamento, pianificazione e rapidità di risposta alle esigenze del mercato e dei nostri clienti”. L’investimento è parte del più ampio piano di sviluppo del Gruppo Contship, orientato a rafforzare una rete logistica integrata sempre più efficiente e affidabile, capace di adattarsi alle evoluzioni del mercato e anticipare l’evoluzione delle supply chain europee.

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