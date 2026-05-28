Duemila studenti liguri conoscono le donne della Costituente con Orientamenti

A pochi giorni dal 2 giugno, Festa della Repubblica, oltre 2.000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di IeFP della Liguria oggi hanno partecipato al webinar “I giorni delle Costituenti: le protagoniste e le storie che hanno costruito la Costituzione”, promosso da Regione Liguria nell’ambito di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo in collaborazione con la Camera dei deputati.

L’incontro ha accompagnato studenti e studentesse alla scoperta del lavoro dell’Assemblea Costituente attraverso le storie, i percorsi e il contributo delle donne che parteciparono alla scrittura della Carta costituzionale, ripercorrendo il ruolo delle protagoniste della Costituente e il significato attuale dei valori democratici e della partecipazione civica.

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