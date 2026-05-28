Elena Marangoni, Sandra Petrignani e Lidia Ravera dialogano sulle proprie opere a Castelnuovo

Questo fine settimana, nel borgo di Castelnuovo Magra, sarà un momento speciale per tutti gli appassionati di libri. Il centro storico ospiterà infatti tre autrici di assoluto rilievo per una mini rassegna dedicata alla letteratura. Elena Marangoni, Sandra Petrignani e Lidia Ravera, a dialogo tra loro e con la moderazione del poeta Amilcare Mario Grassi, incontreranno i lettori nei luoghi più suggestivi del centro storico. Ogni serata vedrà infatti la partecipazione di tutte e tre le autrici. Il 29 maggio l’incontro, incentrato sul romanzo Carissimo Dottor Jung di Sandra Petrignani sarà in piazza Querciola. La sera successiva le tre autrici discuteranno di Volevo essere un uomo, di Lidia Ravera. Ultimo appuntamento, presso l’oratorio dei Bianchi, il 31 maggio per “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni. Tutti gli incontri sono aperti e gratuiti, con inizio alle ore 18.

Eleonora Marangoni

Eleonora Marangoni è nata a Roma nel 1983. Ha esordito in Francia con il saggio Proust et la peinture italienne (Michel de Maule, 2011). Ha pubblicato il romanzo illustrato Une demoiselle (Michel de Maule, 2013) e il saggio Proust. I colori del tempo (Mondadori Electa, 2014).

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