Genova: consegna Premio intitolato a Amedeo Peter Giannini

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria
Domani, venerdì 29 maggio, alle ore 10, la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra) ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Amadeo Peter Giannini al professor Valter Longo.
Interverranno il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, la presidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini e Glfc Cristina Bolla e il professor Valter Longo, il quale riceverà il Premio per il lavoro svolto nell’ambito della ricerca.