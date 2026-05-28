Hennebique, dall’Autorità portuale via libera alla concessione per un parcheggio multipiano

Genova. Via libera dal comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale a una concessione per la realizzazione di un parcheggio multipiano a Calata Darsena, al servizio dell’Hennebique da anni in fase di riqualificazione.

Il board, nell’ambito di una procedura comparativa, ha approvato l’istanza del Gruppo Vitali che sta portando avanti i lavori sull’ex silos granario. “L’intervento, strettamente integrato con il percorso di valorizzazione dell’edificio storico sul waterfront genovese, contribuirà a migliorarne l’accessibilità e la futura fruizione, rappresentando un ulteriore tassello del più ampio programma di rigenerazione urbana e portuale dell’area“, spiega l’Autorità portuale.

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