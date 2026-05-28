I ViSiBì portano il combat folk spezzino in Svizzera: venerdì il concerto al festival “La Tête dans les Tilleuls”

Una trasferta internazionale che profuma di meritato riscatto e orgoglio locale. Domani, venerdì 29 maggio, i ViSiBì, storica band folk-rock e patchanka spezzina, saliranno sul palco della seconda edizione del festival “La Tête dans les Tilleuls” (La testa tra i tigli), che si svolge nella suggestiva cornice di Les Cullayes, in Svizzera.

Un traguardo oltreconfine che rappresenta una grandissima soddisfazione per lo zoccolo duro e i componenti storici del gruppo, insieme dal 2010: il frontman Riccardo D’Ambra e i fratelli Alessandro e Massimo Artino Innaria (rispettivamente a batteria e basso). La band, che nel corso degli anni ha vissuto un’evoluzione coerente e svariati avvicendamenti nella propria line-up senza mai perdere la bussola della propria identità sonora, si presenta da oltre un anno con l’innesto di Diego Consiglio, che ha saputo integrarsi perfettamente nell’energia del gruppo.

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