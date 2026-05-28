In Liguria nasce la Consulta regionale della pesca: “Passo fondamentale per il comparto ittico”

Liguria. Alla presenza di tutti i direttori provinciali e del presidente regionale di Coldiretti Liguria è stata ufficialmente costituita la Consulta regionale della pesca, organismo consultivo permanente della Regione Liguria operante in raccordo funzionale con la consulta nazionale di Coldiretti per la pesca marittima.

La nuova Consulta rappresenta uno strumento di coordinamento territoriale e di supporto alle politiche della pesca marittima, con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro rappresentativo di tutto il territorio regionale e di tutti i sistemi di pesca, così da affrontare in maniera propositiva le problematiche del settore e garantire un canale istituzionale diretto tra operatori e istituzioni.

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