In Mediateca la riedizione de “L’eccido di S. Anna” di Graziani: “Un esempio di storia popolare”

Un pubblico numeroso ha seguito la presentazione della riedizione del libro di Alfredo Graziani L’eccidio di S. Anna, – pubblicato la prima volta il 12 agosto 1945, a un anno dalla strage – tenutasi ieri alla Mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso” della Spezia. “È stata una riedizione fortemente voluta da Pierluigi Portunato, che sentiva parlare dalla sorella dell’esistenza di questo libro in casa. Quando Pierluigi aveva due anni e mezzo, lei vide passare alla sera i tedeschi stanchi, infangati e abbruttiti, davanti alla casa dove loro abitavano il 12 agosto 1944, vicino a Sant’Anna, da dove erano rientrati forse da solo una settimana. La sorella di Pierluigi sentì uno di loro pronunciare, in un approssimativo italiano, la frase: Italiani, martiri di Dio”, dice Paolo Luporini, curatore della riedizione.

All’iniziativa hanno portato il loro saluto Giorgia Lombardi, consigliera comunale di LeAli-Avs, che ha procurato la sede per l’iniziativa, Luca Comiti, segretario provinciale della Cgil, e Carola Baruzzo, consigliera regionale e presidente del Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, sui cui siti è consultabile il testo del libro. Il volume, aperto da un’introduzione di Giorgio Pagano e contenente un’intervista di Luporini a Portunato, è disponibile anche sul sito dell’associazione culturale Mediterraneo e nel gruppo Facebook “Il dono sospeso”.

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