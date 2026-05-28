La ferrovia Genova-Casella chiude per lavori anche nei weekend: “Interventi improrogabili”

Genova. Il tracciato della Ferrovia Genova-Casella è interessato, da lunedì 25 maggio, da una serie di interventi di manutenzione. Le attività riguardano, in particolare, la regolazione e la sostituzione di alcuni deviatoi, nonché la sostituzione delle traverse in legno in due tratte dell’infrastruttura.

Amt spiega che si tratta di interventi improrogabili, da concludersi inderogabilmente entro giugno 2026, e necessari, come previsto da Ansfisa, per il mantenimento del certificato di idoneità all’esercizio, requisito indispensabile per garantire lo svolgimento del servizio ferroviario in sicurezza. I lavori contribuiranno inoltre a migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura e la qualità del servizio offerto. L’attuale situazione dell’azienda non ha reso possibile programmare e anticipare le lavorazioni nei mesi invernali.

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