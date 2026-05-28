Lo stadio Ferraris dichiarato “opera strategica nazionale” per Euro 2032: cosa succede adesso

Genova. Lo stadio Luigi Ferraris di Genova è stato inserito tra le opere strategiche nazionali: “Un passaggio fondamentale verso la conclusione dell’iter che consentirà alla città di candidarsi a ospitare Uefa Euro 2032“, sottolinea il viceministro Edoardo Rixi annunciando la novità contenuta nell’ultimo decreto legato all’organizzazione dei prossimi campionati europei di calcio.
Da quanto si apprende, grazie a questo status scatteranno procedure accelerate e semplificate per autorizzazioni, pareri e approvazioni amministrative. Un passo ulteriore rispetto a quanto già previsto nella Legge Stadi.