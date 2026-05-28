Malore in casa alla Pieve: anziano chiama i soccorsi e muore

Tragedia in un’abitazione nel quartiere della Pieve ieri sera. Un uomo di 81 anni è morto dopo essere stato colto da un malore che si è rivelato fatale. I fatti risalgono alle 21 quando l’uomo, impegnato in alcuni lavori domestici, ha cominciato a respirare male e a sentirsi sempre più affaticato. Si è accorto che la situazione era sempre più complicata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati il 118, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e i Vigili del fuoco. Le sue condizioni sono peggiorate: soccorritori e medico hanno provato a stabilizzarlo ma l’anziano non si è più ripreso ed è spirato.

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