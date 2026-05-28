Marola, torna la “Sagra del raviolo di mare”

Torna a Marola al “Sagra del raviolo di mare”, in programma all’area verde per tre fine settimana: 5, 6, 7 giugno; 12, 13, 14 giugno; 19, 20, 21 giugno. La manifestazione sarà attiva dalel 17.00, quando apriranno bar e stand della birra; dalle 19.00 attivo anche il ristorante, al coperto, con piatti tipici della tradizione locale. Domenica 14 giugno il ristorante sarà operativo anche a pranzo. La sagra, alla 28ma edizione, è organizzata da Aps Marola, Borgata marinara locale, Asd Marolacquasanta.

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