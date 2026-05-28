Meteo, sulla Liguria domina ancora l’anticiclone: tempo stabile e temperature 10° oltre la media. Sabato possibili rovesci

Liguria. Europa centro-meridionale ancora sotto l’opprimente effetto del promontorio anticiclonico che porta sì tempo stabile, ma con temperature anche oltre 10 gradi sopra la media del periodo, e zero termico oltre i 4000 metri di quota.
Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 maggio avremo al mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione, tuttavia con possibili sparute velature in discesa da nord-ovest nelle prime ore del mattino. Dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità nell’interno, con sviluppo di rovesci a carattere temporalesco su Bormida occidentale, Alpi Liguri e nell’Avetano, con sconfinamenti anche sui territori a sud-est adiacenti a queste zone. Nel tardo pomeriggio, la parte sommitale di tali temporali coprirà i cieli di buona parte della regione, ma senza fenomeni se non nelle zone indicate.