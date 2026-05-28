Museo dell’Emigrazione, ipotesi biglietto integrato con il MuMa per salvare le aperture

Genova. Il Comune sta pensando a un biglietto integrato tra le strutture coordinate dal MuMa, compreso il Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana, per risolvere le criticità che la struttura ha attraversato negli ultimi tempi.
In mattinata si è svolto il consiglio di amministrazione straordinario della Fondazione Mei, convocato dal presidente Paolo Masini “per affrontare le criticità determinate dai tagli dell’amministrazione comunale che, per il secondo anno consecutivo, incidono sull’operatività del Mei”. Si tratta della controversa delibera, approvata questa settimana dal Consiglio comunale, che riguarda anche la Lanterna e che prevede di ridurre l’apertura del Mei.