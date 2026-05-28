Possibili grandinate con chicchi superiori ai 2 centimetri sulla Liguria

Grandine di grosse dimensioni, con chicchi superiori ai 2 cm, fulmini e improvvise raffiche di vento, associate a rovesci localmente molto intensi: sono questi alcuni degli effetti atmosferici che l’incontro fra l’eccezionale ondata di calore in corso e l’aria fresca in quota potrebbe riservare anche alla Liguria nelle prossime ore secondo Arpal. L’ingresso freddo in quota, infatti, creerà un contrasto energetico molto attivo, che potrebbe manifestarsi su tutta la Liguria, sebbene alcuni segnali modellistici sembrino insistere maggiormente sul centro-levante.

I temporali interessano “solo” qualche decina di chilometri quadrati, ma le condizioni per il loro sviluppo sono favorevoli su tutto il territorio regionale: per questo il centro meteo Arpal ha emesso una “bassa probabilità di temporali forti” su tutte le aree di allertamento, anche se a essere interessata dai fenomeni (grandine di grosse dimensioni, improvvisi colpi di vento molto intensi, fulmini e precipitazioni) sarà una porzione di territorio alla volta.

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